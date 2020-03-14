أقوى واحدة لـ لطيفة.. تقترب من 3 ملايين مشاهدة على اليوتيوب

حققت أغنية "أقوى واحدة" للطيفة، نجاحا كبيرا جدًا، حيث اقتربت من كسر حاجز الـ 3 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب" بعد فترة من طرحها.





وتقول كلماتها: "فى الفرح ببان زعلانة.. أنا أقوى واحدة وأضعف واحدة جت ع الأرض.. بكون وحيدة ف وسط الناس.. مبسوطة من غير حد.. أنا أشجع واحدة جبانة.. بفرح وأزعل وأبكى وأضحك.. كله فى نفس الوقت .. وحتى الفضفضة دايما بكلم نفسى جوايا.. وبسند نفسى على نفسى وآبين إنى متفائله .. فى كل مواقف الدنيا بكون الراسية والعاقله .. ولو يوم أضعف وأبكى دموعى فى عينى بحبسها .. ولو زعلانة من حاجة بصالح نفسى فى مرايا".





أغنية "أقوى واحدة" كلمات عمرو المصري، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل، والفيديو كليب من إخراج عادل جمال.



