عمر اتسرق مننا.. تعرف على آخر ما كتبه الشاعر الراحل سامح العجمي

عبّرت إيمان يوسف، زوجة الشاعر الراحل سامح العجمي، عن حزنها الشديد لوفاة زوجها، وذلك من خلال منشوراتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





و نشرت إيمان، صورة لزوجها الراحل مع مصطفى قمر وحميد الشاعري، وعلقت عليها قائلة: "أ خر ما كتب سامح العجمي و بعتهالي زي ما كان متعود اول ما يخلص كتابة اي اغنية يبعتهالي".





وتقول كلمات الاغنية " في زحمه الايام...... تتفتفت الأحلام وارضى بقليل وبعيش... انده بصوت مبحوح... على حلم كان مسموح..... بيعدي مايشوفنيش... عمر اتسرق مننا.... فين اللي كانو هنا... راحو خلاص ومفيش... وبنتظاهر بالرضا ونقول نصيبنا كده..... من دنيا مبتديش .. وفي توهة المشوار ، ياما حلمنا صغار ببطولة في الحواديت .. صدقت في الايام و مشيت ورا اوهام و زي ما روحت اهو جيت.. عدي زمانا و سبق ، طلع البطل من ورق و الحلم بات مهزوم .. عدي زمانا و سبق وقع الفرس في السبق لكن اكيد هيقوم".



