الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية على جميع الأنحاء خلال الأيام المقبلة.. فيديو

قال الدكتور محمود شاهين مدير وحدة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية إن الاجواء تستقر تدريجيا على أغلب أنحاء الجمهورية، لافتا إلى أن الأجواء تستقر تدريجيا فى سيناء بالتحديد .

وأضاف شاهين،خلال حواره عبر الهاتف ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية " TEN " أن هناك هدوء فى الرياح على كافة الأنحاء وسيكون لها مردود ايجابى فى فتح الموانئ التي تم غلقها سواء موانئ البحر المتوسط أ و البحر الأحمر .

وأشار مدير وحدة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية إ لى أن وجود منخفض فى طبقات الجو العلوى أدى الى حدوث ذلك الاعصار بينما تداول الجميع اعلاميًا وعلى السوشيال ميديا لفظ "عاصفة التنين" وهى حالة شديدة من حالات عدم الاستقرار فى الحالات الجوية .

وتابع مدير وحدة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية ان مصر ستشهد استقرارا في الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، منوها إلى ان درجات الحرارة تعود حول المعدلات الطبيعية ، مضيفًا ان هناك الشبورة المائية خلال ساعات النهار.

ونوه "شاهين" إلى أن هناك احتمالية فرص سقوط أمطار من متوسطة إلى خفيفة، ولكن الأجواء ستكون مستقرة الى حد كبير ، كما ينصح بالالتزام خلال هذه الأيام حتى تعود الحياة إلى أمورها الطبيعية.