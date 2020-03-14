درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم السبت 14-3-2020.. فيديو

توقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يسود اليوم السبت 14-3-2020، بالقاهرة الكبرى، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على بعض المناطق تصل الى حد السيول على سيناء، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس مائل للدفئ نهارًا شديد البرودة ليلا، وأمطار متوسطة وخفيفة على بعض المناطق وهدوء في حركة الرياح.
وفيما
يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم 14-3-2020
على محافظات ومدن مصر
القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 13 درجة
والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12 درجة
ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة
وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة
وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة
وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة