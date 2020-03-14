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درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم السبت 14-3-2020.. فيديو

السبت 14/مارس/2020 - 09:39 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
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فرح علاء الخولي

توقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يسود اليوم السبت 14-3-2020، بالقاهرة الكبرى، طقس مائل للبرودة  نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على بعض المناطق تصل الى حد السيول على سيناء، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس مائل للدفئ نهارًا شديد البرودة ليلا، وأمطار متوسطة وخفيفة على بعض المناطق وهدوء في حركة الرياح.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم  14-3-2020 على محافظات ومدن مصر

القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 13 درجة

 والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12 درجة

 ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة

وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة

وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة

وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة

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