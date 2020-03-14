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أخبار البلد

بحضور 50 ألف عامل.. القوى العاملة تنظم 450 ندوة للتوعية بفيروس كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 10:27 ص
وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة محمد سعفان
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هيثم سعد الدين

وجه وزير القوي العاملة محمد سعفان، جميع إدارات السلامة والصحة المهنية، بمديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكليف كافة مكاتب السلامة والصحة المهنية "الصحة المهنية"، بتنظيم ندوات بالشركات والمصانع؛ لنشر الوعي بين العاملين بهذه المنشآت بشأن فيروس "كورونا" ،وكيفية الوقاية منه، وكذلك الأعراض والعلاج باللجوء لوزارة الصحة.


وقال الوزير، إنه في هذا الإطار تم تنظيم ما يقرب من 450 ندوة بجميع المحافظات حتى الآن ، حضرها ما يزيد على 50 ألف عامل، وجارى تنفيذ باقي هذه الندوات بجميع  المنشآت على مستوى الجمهورية.


وفي نفس السياق أشار أيمن ربيع  رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئية العمل بالوزارة ، إلى أن آخر ندوة تم عقدها للتوعية عن أعراض فيروس كورونا ، وكيفية الوقاية منه كانت بمقر الشركة التركية بالمنطقة الحرة بميناء دمياط البحري، بحضور رؤساء الأقسام والعاملين بالشركة من مصريين وأتراك، تحت إشراف مني الأطروشي مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.


وقام بإلقاء المحاضرة الدكتور أسامة نعمان، وبحضور مديرة المكتب الكيميائية أمل العواضي، ومفتشي المكتب.

 

بحضور 50 ألف عامل.. القوى العاملة تنظم 450 ندوة للتوعية بفيروس كورونا
بحضور 50 ألف عامل.. القوى العاملة تنظم 450 ندوة للتوعية بفيروس كورونا
بحضور 50 ألف عامل.. القوى العاملة تنظم 450 ندوة للتوعية بفيروس كورونا
بحضور 50 ألف عامل.. القوى العاملة تنظم 450 ندوة للتوعية بفيروس كورونا
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