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أصل الحكاية

جنوب السودان.. بلد تغذيها الأنهار من كل صوب.. صور

السبت 14/مارس/2020 - 01:22 م
بحر الغزال
بحر الغزال
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أمينة الدسوقى
لا شك فى أنها قارة تمتلك كنوز العالم كلها من أنهار ومياه عذبة وموارد طبيعية وثروات معدنية مدفونة فى أرضها، تلك هى قارة أفريقيا التى كانت مطمعا للغرب فى القرون الماضية إلى أن دولها استطاعت نيل الاستقلال والتخلص من الاستعمار من بين تلك الدول هى جنوب السودان التى نالت الحق فى تقرير مصيرها عام 2011، فهى بلد غير ساحلي في شمال شرق أفريقيا، يحدها السودان في الشمال وإثيوبيا من الشرق، وكينيا من الجنوب الشرقي، وأوغندا إلى الجنوب، وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الجنوب الغربي، وجمهورية أفريقيا الوسطى إلى الغرب.


غنية بالمياه هى تلك جنوب السودان التى تعد كـ حوضا واسع يمر من خلاله الأنهار والبحار، حيث يمر بها مايقرب من 6 أنهار، أولهما بحر السُدَ أو ما يعرف فى جنوب السودان بـ بحر الجبل، تبدأ مسيرته من بحيرة ألبرت على الحدود بين أوغندا والكونغو الديمقراطية، إلى أن يدخل جنوب السودان في ولاية وسط الاستوائية.

بحر الجبل:

يوجد فى بحر الجبل سدود نباتية طبعية تحجز المياه على الجانبيين من البحر مكونة مستقنعات، إلى أن ينتهى النهر عند مدينة ملكال، ثم يتحد بعدها مع بحر الغزال ليشكلا بذلك النيل الأبيض.

النيل الأبيض:

النيل الأبيض يبدأ من حيث تنتهى بحيرة فيكتوريا حيث يعرف النيل في هذا الجزء باسم نيل فيكتوريا، ويستمر في مساره لمسافة 500 كم مرورا ببحيرة كييوجا ويعرف في جنوب السودان ببحر الغزال، يلتقي هذا النيل مع بحر الجيل ليشكلا النيل الأبيض الذى يستمر فى مساره حتى يدخل العاصمة السودانية الخرطوم ليلتقي بالنيل الأزرق القادم من الهضبة الإثيوبية.

بحر الغزال:

بحر الغزال هو بحر يحمل اسم المطقة الواقع بها حيث يمثل الرافد الرئيسي للنيل من الجهة الغربية، يجري عبر مستنقعات سود إلى بحيرة نو، في المكان الذي يلتقي فيه بالنيل الأبيض، كما يمثل نهر السوباط أحدى روافد نهر النيل الأبيض وينبع من جبال إثيوبيا، ولا تنتهى أفرع النيل الأبيض إلى هذا الحد حيث أن نهر أدار والذى تعرفه قبيلة دينكا باسم يال، هو أحد أفرع النيل الأبيض في ولاية أعالي النيل في جنوب السودان حيث ينبع هذا النهر من منطقة ماتشار مارشيز في اتجاه الشمال الغربي وينتهي في النيل الأبيض بالقرب من قرية ميلوت.

نهر أسوا:

أما الفرع الآخر من النيل الأبيض هو نهر أتشوا (نهر أسوا) حيث يعبر هذا النهر الحدود إلى جنوب السودان حيث يرتبط بالنيل الأبيض.
جنوب السودان.. بلد تغذيها الأنهار من كل صوب.. صور
جنوب السودان.. بلد تغذيها الأنهار من كل صوب.. صور
جنوب السودان.. بلد تغذيها الأنهار من كل صوب.. صور
جنوب السودان.. بلد تغذيها الأنهار من كل صوب.. صور
جنوب السودان.. بلد تغذيها الأنهار من كل صوب.. صور
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