أخبار التعليم.. عبد الغفار يشهد عمليات تعقيم مباني كليات جامعة عين شمس وإزالة آثار الأمطار وامتحانات الثانوية العامة في موعدها.. وإعلان التصور النهائي للجدول قريبا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، اليوم العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي يعرض موقع "صدى البلد" أهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم.إجراءات وقائية ضد كورونا.. حملة لتطهير وتعقيم تجارة كفر الشيخ ..صورتشكيل لجان لتفقد المنشآت التعليمية بالمنوفية لاستئناف الدراسةقرار جديد من جامعة عين شمس بسبب فيروس كورونا.. اعرف التفاصيلوزير التعليم العالي يشهد عمليات تعقيم مباني كليات جامعة عين شمس وإزالة آثار الأمطارجامعة القاهرة الأولى على مستوى الجمهورية في علوم الحاسب ونظم المعلوماتقبل استئناف الدراسة غدا.. لجنة بكل مدرسة بالإسماعيلية لبحث سلامة المباني بعد موجة الأمطارقرار عاجل من جامعة بدر بالقاهرة بسبب فيروس كورونا.. اعرف التفاصيلالتعليم العالي: الوضع آمن في الجامعات ولا نية لـ تعليق الدراسةالتعليم: امتحانات الثانوية العامة في موعدها.. وإعلان التصور النهائي للجدول قريبا