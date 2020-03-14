أخبار التعليم.. عبد الغفار يشهد عمليات تعقيم مباني كليات جامعة عين شمس وإزالة آثار الأمطار وامتحانات الثانوية العامة في موعدها.. وإعلان التصور النهائي للجدول قريبا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، اليوم العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي يعرض موقع "صدى البلد" أهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم.































