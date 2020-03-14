قرار عاجل من جامعة بدر بالقاهرة بسبب فيروس كورونا.. اعرف التفاصيل

أصدرت جامعة بدر بالقاهرة بيانا رسميا أعلنت خلاله أنه مراعاة للظروف الحالية العالمية والمحلية بسبب فيروس كورونا المستجد ، وفي نفس الوقت مراعاة للحرص على استمرار العملية التدريبية حفاظا على مصلحة الطلاب مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والخطط البديلة لتحقيق ذلك ، فقد تقرر بدء تطبيق آليات ووسائل التدريس والتعلم والتقييم التتابعي من خلال التعلم الإلكتروني والتواصل عن بعد ابتداء من غد الأحد الموافق 15 مارس 2020.





وأوضحت جامعة بدر أن ذلك يشمل جميع المحاضرات والمواد التعليمية على موقع الجامعة للتعليم الالكتروني.





وقالت جامعة بدر: إنه تقرر أيضا استكمال ما يلزم من تدريس وتعلم وامتحانات من خلال مجموعات دراسية صغيرة مع مراعاة تطبيق القواعد والإرشادات الصادرة من وزارة الصحة.





وأهابت إدارة الجامعة بطلاب الكليات بعدم التواجد داخل الكليات إلا في مواعيد الدروس، وتجنب المكوث في المطاعم والكفيتريات وكافة التجمعات مع الالتزام بقواعد الوقاية من الفيروسات المعدية حرصا على سلامتهم وصحتهم.



