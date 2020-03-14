تخطت التنمر ووصلت للنجاح.. حكاية المذيعة رحمة خالد.. فيديو

قالت المذيعة رحمة خالد إن الشخص الذي يتعرض لأي نوع من أنواع التنمر لابد أن لا يتضايق ولكن يجب أن يوعي هؤلاء الأشخاص المتنمرين.





وأضافت رحمة خالد، خلال حوارها في برنامج "كل يوم اسم" الذي يذاع على الفضائية الأولى مع المذيعة أميرة العقدة، أنه من الضروري تجاهل لمثل ذلك الكلمات المسيئة والجارحة وعدم الالتفات إليها.









وأشارت إلى أن التنمر بمثابة دفعة للشخص للأمام وليس الرجوع للوراء.









وأوضحت أن هذا التنمر من أسوأ الأمور، ولابد من توجية النصح والإرشادات لهم.









وأكدت أن ذوي القدرات الخاصة، مثلهم مثل الأشخاص العاديين قادرون على تحقيق أحلامهم.