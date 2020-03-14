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رياضة

انطلاق بطولة مستر أولمبيا مصر 2020 .. شاهد

السبت 14/مارس/2020 - 06:21 م
صدى البلد
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ريهام بكير
انطلقت فعاليات مهرجان "مستر اولمبيا" مصر 2020، للهواة برعاية مؤسسة "ko squad" برئاسة إسلام قرطام، بمشاركة أكثر من 200 لاعب، على مسرح "كايرو شو"، بحضور جماهيري كبير من عشاق رياضة كمال الأجسام، رغم الظروف المناخية الصعبة.

ويدير منافسات المهرجان طاقم تحكيم اجنبي هم: تيم جاردنر وليونا بيرجمان وايميليو مارتينيز. 

وشارك في مسابقات اليوم الأول 100 لاعب في فئتي الكلاسيك فيزيك والبودي بيلدنج، وتم اختيار التوب فايف في كل فئة ليصل إجمالي المتأهلين للأدوار النهائية إلى 30 لاعبا.

وتستكمل فعاليات البطولة اليوم ، حيث تقام منافسات الفيزيك و المنافسات النهائية للمهرجان الذي حظى باهتمام كبير من وسائل الإعلام وعشاق رياضات كمال الأجسام، خاصة انه يقام لأول مرة في مصر.

وأعرب إسلام قرطام، مؤسس فريق كوسكواد ورئيس الاتحاد المصرى لرياضة "ستريت وورك أوت"، عن سعادته باستضافة مصر مهرجان مستر أولمبيا، مؤكدا أنه حدث تاريخى بكل المقاييس، والهدف من ورائه جلب الحدث الأكبر فى رياضة كمال الأجسام إلى مصر، والتخفيف على المشاركين المصريين من عناء السفر، والتنقل والأعباء المالية على اللاعبين من ناحية، ودعم السياحة الرياضية فى البلاد من ناحية أخرى، بعد مشاركة عدد من اللاعبين الأجانب.

ووجه قرطام رسالة للاعبين المشاركين في مهرجان مستر أولمبيا في مصر، قائلا: "الشباب المصري يستحق استضافة هذا الحدث، خاصة انه يمتلك جينات البطل، وحلم المشاركة في مهرجان مستر أوليمبيا أصبح حقيقة ومتاحا لعشاق كمال الاجسام في مصر والدول المحيطة بها، متمنيا للمشاركين المتسابقين تقديم أفضل ما لديهم من قدرات امام الحكام الأجانب.
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