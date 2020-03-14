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ابتعد عن الإخوان.. روشتة نشأت الديهي لمواجهة فيروس كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 07:36 م
كورونا
كورونا
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن واشنطن استدعت السفير الصيني بعد اتهام بكين الولايات المتحدة الأمريكية بأنها مسئولة عن نشر فيروس كورونا.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان قال إن الجيش الأمريكي ربما جلب فيروس كورونا إلى مدينة ووهان الصينية، التي كانت الأكثر تضررا بسبب التفشي، ونشر تشاو لي جيان تغريدة بالإنجليزية في حسابه على "تويتر" قال فيها: "متى ظهر المرض في الولايات المتحدة؟ كم عدد الناس الذين أصيبوا؟ ما هي أسماء المستشفيات؟ ربما جلب الجيش الأمريكي الوباء إلى ووهان.. تحلوا بالشفافية! أعلنوا بياناتكم! أمريكا مدينة لنا بتفسير".

وتابع أن الصين نجحت تمامًا في السيطرة على فيروس كورونا، وبدأوا يساعدون الدول الأخرى في التصدي له، معربًا عن تفائله في السيطرة على الفيروس بنسبة كبيرة، مؤكدًا أنه كلما ذهبنا جنوبًا قل عدد الإصابات بفيروس كورونا، مستدلًا على ذلك بعدم انتشار الفيروس بالدول الإفريقية رغم ضعف الإمكانيات بها.

وشدد على أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا يُشار إليها من المنظمة الدولية على أنها ممتازة، والرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع الأمر بنفسه، والدولة تقف على أطراف أصابعها لهذا الوباء.

وناشد المصريين أن يهتموا ويكونوا أطباء لأنفسهم ويحرصوا على النظافة باستمرار، ويتوقفوا عن المصافحة والبوس والأحضان حفاظًا على حياته وحياة أسرته، معقبًا: "اي واحد داخل عليك بالحضن أبعده، في دعوة إخوانية لأي مصاب بكورونا باحتضان المواطنين لنشر الإصابة، دي روشتة مختصرة مني للوقاية من فيروس كورونا كن نظيفا وابتعد عن الإخوان، وتوقف عن المصافحة"، وأذاع مقطع فيديو لإخواني يدعو أي مصاب بكورونا بالدخول لأقسام الشرطة ومدينة الانتاج الإعلامي لنشر الفيروس، معقبًا: "خش سلم عليهم، ليه تروح لوحدك".
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