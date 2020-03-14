AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بعد إقرار علاوة دورية للموظفين.. خطة البرلمان: هذه هدية السيسي للعاملين بالدولة في العام الجديد

السبت 14/مارس/2020 - 09:05 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements
حسن رضوان

ثمنت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تجلت إصدار توجيهات باتخاذ عدد من الإجراءات التي تستهدف زيادة دخل العاملين بالدولة وتأمين صحة المواطن، معتبرة هذه القرارات بمثابة هدية الرئيس للعاملين بالدولة والمواطنين بالعام الجديد.



وقالت "الكسان" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن هذه هي عادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يختار الوقت المناسب الذي يكافئ فيه جميع العاملين بالدولة يحسن من ظروفهم المعيشية ويوفر لهم حياة كريمة، مشيرة إلى أن قانون الخدمة المدنية تضمن إقرار 7% علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقرار الرئيس اليوم ، فضلا لإقرار علاوة دورية للعاملين غير المخاطبين بنسبة 12%  يصب في النهاية في صالح الموظف.



وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الهدية الأخري أو القرار الآخر على حد وصفها الذي أقره الرئيس لـ صالح العاملين بزيادة حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بأجر من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه سنويًا يعد انتصاراً آخر للعاملين بالدولة، مؤكدة أنها في الآونة الأخيرة قامت بتقديم مشروع قانون يتضمن ذلك الأمر وها هو الرئيس قد قرره.


يأتى ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وكذلك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، ونائب وزير التخطيط لشئون التخطيط.


وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي 2020/2021؛ حيث أوضح وزير المالية في هذا الإطار أن المؤشرات الأولية تشير إلى الاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب خفض عجز الموازنة إلى 6,2% بدلًا من 7,2% من الناتج خلال العام المالي الماضي، فضلًا عن  خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 80% بنهاية العام المالي القادم مقارنةً بـ 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017.

ووجّه الرئيس باتخاذ عدد من الإجراءات التي تستهدف زيادة دخول العاملين بالدولة بما يساهم في الارتقاء بمستوى معيشتهم، وذلك من خلال استهداف إقرار علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من إجمالي الأجر الشامل، والعاملين غير المخاطبين بنسبة 12% من الأجر الأساسي.

كما وجه الرئيس بزيادة حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بأجر من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه سنويًا، بالإضافة إلى استحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة 2,5% لأصحاب الدخول التي تقل عن 35 ألف جنيه سنويًا، وبما يساهم في زيادة الدخل الشهري للمواطنين الأقل دخلًا.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد قيام وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعرض الخطة الاستثمارية للدولة لعام 2021، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو قدره 6% بما يساهم في توفير فرص عمل كافية لخفض معدلات البطالة إلى 8%، فضلًا عن زيادة الموازنة الاستثمارية لأجهزة الدولة وذلك لاستخدامها في تمويل عدد من القطاعات المستهدفة لتسريع نموها والارتقاء بخدماتها، كقطاعات التعليم والإسكان والكهرباء والنقل والاتصالات والشباب والرياضة، فضلًا عن توجيه الاستثمارات إلى عدد من المبادرات الحيوية بقطاع الصحة، كمبادرة "حضانات الأطفال وأَسِرَّة الرعاية المركزة وأَسِرَّة رعاية الأطفال"، بحيث تتم زيادة الحضانات بنسبة 10% وأَسِرَّة رعاية الأطفال بنسبة 90% وأَسِرَّة الرعاية المركزة بنسبة 80%، إلى جانب زيادة المخصصات لمبادرة حياة كريمة لإحداث طفرة حقيقية في كافة الخدمات المقدمة بالقرى الأكثر فقرًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل مناقشتها بالبرلمان.. القصة الكاملة لأزمة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

بعد سحب استشكال الحكومة.. لجنة برلمانية تناقش عدم صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.. وطلبات الإحاطة تنهال على الحكومة

بشرى لأصحاب المعاشات.. مناقشة عاجلة بالبرلمان لضم العلاوات الخمس

لهذه الأسباب.. الحكومة تستهدف معدلات نمو 6% خلال العام الجاري

السيسي يوجه بزيادة رواتب موظفي الدولة وإقرار علاوة دورية للعاملين

السيسي يوجه بزيادة حد الإعفاء الضريبي حتى 15 ألف جنيه واستحداث شريحة منخفضة

ترشيحاتنا

وزير الرياضة يوضح حقيقة إلغاء مسابقة الدوري العام.. شاهد

لن يتم وقف الدراسة.. التعليم العالي تكشف عن خطتها أثناء تعطيل الدراسة بالجامعات | شاهد

هل قراءة القرآن في الهاتف أقل ثوابا من المصحف وهل يشترط فيها الطهارة.. الإفتاء توضح

اللجنة الخماسية:اجتماع مع رئيس الوزراء لحسم موقف الدوري الممتاز

التعلم من المنزل.. ماذا سيفعل طلاب المدارس وقت تعليق الدراسة؟

رئيس الوزراء يكشف عدد الإصابات بفيروس كورونا فى المدارس.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول صور من داخل الحجر الصحي المخصص لمصابي كورونا بالأقصر

اوعى تستهتر.. هاني الناظر يقدم روشتة للوقاية من كورونا

أسعار نيسان nissan من الوكيل بتحديث اليوم بعد التخفيض.. صور