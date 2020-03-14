بعد قرار الرئيس بتعليق الدراسة أسبوعين .. جامعة أسيوط تصدر قرارات بشأن المدن الجامعية والمحاضرات والامتحانات

أكد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب انه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين ، سوف يتم إخلاء المدن الجامعية من الطلاب وخلال فترة التعطل سوف يتم تعقيم المدن الجامعية خاصة وان جامعة أسيوط بدأت بالفعل في تعقيم المباني والمنشات التعليمية منذ صدور تعليمات من مجلس الوزراء و المجلس الأعلى للجامعات باتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية .

وأشار غريب في تصريحات لـ " صدى البلد " ان مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة أسيوط عقد جلسة طارئة اليوم واستمرت حتى الساعة الثالثة عصرا لوضع سيناريو وخطة بديلة إجراءات احترازية في حالة استمرار الدراسة وفي حالة تعليق الدراسة وتم الاتفاق على رفع المحاضرات اون لاين على موقع الجامعة ومواقع الكليات في حالة تعليق الدراسة ، مشيرا إلى أن الكليات التي انتهت من تجهيز المقررات الالكترونيا سوف يتم رفعها غدا الاثنين بينما الكليات التي لم تقوم بتجهيز المقررات سوف يتوجهون غدا لانتهاء من تسجيل مقرراتهم الالكترونيا حتى يتم رفعها بحد أقصى يوم الثلاثاء على موقع الجامعة ومواقع الكليات المختلفة .

وأضاف غريب انه تم اتخاذ توصية بالمجلس بخصوص امتحانات الميد ترم على أن تتم مع امتحانات نهاية العام في إطار خطة الجامعة لتقليل التجمعات الطلابية ، منوها إلى عقد اجتماع أخر خلال أيام لمناقشة آليات خطة لكيفية التعامل مع الامتحانات ، كما تم الاتفاق على أن تجرى الامتحانات العملية بالكليات مع امتحانات نهاية العام سوء بالتوازي مع امتحانات نهاية العام أو قبله بأيام أو بعده بأيام حسب الظروف الخاصة بكل كلية .

ونوه غريب إلى انه بعد عودة الدراسة إلى طبيعتها سوف يتم تقسيم الطلاب بالفرقة إلى مجموعات قليلة العدد خاصة فيما يتعلق بالكليات النظرية لطبيعة دراستها وتم إلغاء استثناء الامتحانات حيث كان هناك بعض الكليات سوف تبدأ امتحاناتها يوم 20 مايو المقبل تم إلغاء هذا القرار وتم الاتفاق على أن تكون الامتحانات في جميع الكليات يوم 28 مايو المقبل ماعدا التخلفات والبرامج الخاصة.