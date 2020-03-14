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محافظات

بمبادرة عينيك فى عينيا .. إجراء 65 عملية جراحية لمرضى العيون بحوش عيسى

السبت 14/مارس/2020 - 09:22 م
اجراء 65 عملية جراحية
اجراء 65 عملية جراحية لمرضى العيون بحوش عيسى
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جمالات الدمنهوري
أعلنت  مؤسسة صناع الخير للتنمية بمدن وقرى محافظة البحيرة لمكافحة مسببات العمى والكشف عن أمراض العيون للمرضى الغير القادرين اليوم السبت  أنه فى إطار تنفيذ مبادرة "عنيك فى عنيا"عن إجراء ٦٥ عملية جراحية متنوعة للعيون تنوعت ما بين ميه بيضا وظفره وحول وزرع عدسات وذلك للحالات التى تم الكشف الطبي عليها خلال القافله التى تم تنفيذها بمركز ومدينة حوش عيسى

وجاء ذلك فى  تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعلان مصر خالية من مسببات العمى 2020 م 

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و أشاد اللواء هشام آمنة  محافظ البحيرة بجهود قوافل "عينيك في عنينا" للكشف عن أمراض العيون والتى يتم بها الكشف عن مسببات العمى ومتابعة المرضى وصرف العلاج وتوزيع النظارات الطبية على المرضى بالمجان ووجه بتقديم كافة التسهيلات لعمل القوافل لتخفيف الأعباء عن كاهل المرضى


وأشار إلى أن خطة مبادرة " عينيك فى عينيا " إنما تستهدف جميع محافظات الجمهورية وتتعاون مع أكبر المؤسسات الطبية المتخصصة في طب العيون، لتوقيع الكشف الطبي اللازم على الأهالي في قراهم، وتقديم العلاج الدوائي المطلوب وعمل النظارات الطبية وإجراء الجراحات اللازمة بالمجان تخفيفا عن كاهل المرضى 

بمبادرة عينيك فى عينيا .. إجراء 65 عملية جراحية لمرضى العيون بحوش عيسى
بمبادرة عينيك فى عينيا .. إجراء 65 عملية جراحية لمرضى العيون بحوش عيسى
بمبادرة عينيك فى عينيا .. إجراء 65 عملية جراحية لمرضى العيون بحوش عيسى
بمبادرة عينيك فى عينيا .. إجراء 65 عملية جراحية لمرضى العيون بحوش عيسى
بمبادرة عينيك فى عينيا .. إجراء 65 عملية جراحية لمرضى العيون بحوش عيسى
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