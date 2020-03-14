موسكو تجري 95 ألف فحص طبي للكشف عن فيروس كورونا المستجد

أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة وحماية المستهلك أن مختبراتها أجرت حتى تاريخه أكثر من 95 ألف فحص طبي للكشف عن فيروس كورونا المستجد في روسيا.





وذكرت الهيئة - في بلاغ صدر عنها اليوم السبت ونقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن مختبرات الهيئة أجرت حتى أمس أكثر من 95 ألف فحص واختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد داخل الأراضي الروسية.





وأشارت الهيئة إلى أن أنظمة الاختبار تعتمد على الطريقة الوراثية الجزيئية للبحث عن أي التفاعل المتسلسل البلمري (PCR).





وشددت على أن أجهزة الفحص الروسية تتمتع بحساسية عالية، مما يتيح الكشف حتى عن نسخ وحيدة من الفيروسات، موضحة في الوقت ذاته أن نتائج التحليل تصدر في غضون ساعتين إلى أربع ساعات.



