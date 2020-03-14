AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

موسكو تجري 95 ألف فحص طبي للكشف عن فيروس كورونا المستجد

السبت 14/مارس/2020 - 09:10 م
موسكو تجري 95 ألف
موسكو تجري 95 ألف فحص طبي للكشف عن فيروس كورونا المستجد
Advertisements
أ ش أ
أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة وحماية المستهلك أن مختبراتها أجرت حتى تاريخه أكثر من 95 ألف فحص طبي للكشف عن فيروس كورونا المستجد في روسيا.

وذكرت الهيئة - في بلاغ صدر عنها اليوم السبت ونقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن مختبرات الهيئة أجرت حتى أمس أكثر من 95 ألف فحص واختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد داخل الأراضي الروسية.

وأشارت الهيئة إلى أن أنظمة الاختبار تعتمد على الطريقة الوراثية الجزيئية للبحث عن أي التفاعل المتسلسل البلمري (PCR).

وشددت على أن أجهزة الفحص الروسية تتمتع بحساسية عالية، مما يتيح الكشف حتى عن نسخ وحيدة من الفيروسات، موضحة في الوقت ذاته أن نتائج التحليل تصدر في غضون ساعتين إلى أربع ساعات.

كان مقر العمليات الخاص بمكافحة الفيروس كورونا المستجد، في روسيا، قد أعلن -في وقت سابق اليوم- ارتفاع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة من 14 إلى 59 شخصا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وداعا كورونا.. روسيا تستعد من إنتاج لقاح لـ فيروس الموت.. تفاصيل

عدو الكوكب.. مختبرات العالم تتحد للقضاء على كورونا القاتل

روسيا: إصابة شخص بفيروس كورونا عائد من إيطاليا

الحجر الصحي: لن نقوم بعمل تحليل pcr للمسافرين.. ولا يوجد انتشار لكورونا

الكويت تعلن الإجراءات الصحية بعد وضع مصر بقائمة فحص كورونا.. والحجر الصحي: لسنا دولة موبوءة

تحليل pcr.. بـ 1000 جنيه ويحدد بصمة الدم وتطلبه الدول لمواجهة فيروس كورونا

ترشيحاتنا

رغم تعليق الدراسة.. وزير التعليم يلزم الإداريين بالتواجد في المدارس لهذه الاسباب

بعد إعلان خطوبتهما.. سعر صادم لـ خاتم خطوبة ياسمين صبرى وأحمد أبو هشيمة

رئيس الوزراء: تعليق أي أنشطة رياضية و تعليمية لمدة اسبوعين للحد من الاختلاط

تعرّض فيه لـ الأهلي.. أول تعليق من مرتضى منصور على تعليق النشاط الرياضي..شاهد

الحكومة تنصح بالتوقف فورا عن تدخين الشيشة .. شاهد

السيسي يوجه بزيادة حد الإعفاء الضريبي حتى 15 ألف جنيه واستحداث شريحة منخفضة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول صور من داخل الحجر الصحي المخصص لمصابي كورونا بالأقصر

اوعى تستهتر.. هاني الناظر يقدم روشتة للوقاية من كورونا

أسعار نيسان nissan من الوكيل بتحديث اليوم بعد التخفيض.. صور