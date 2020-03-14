بعد قرار تعطيل الدراسة أسبوعين.. تعرف على خطة العمل داخل جامعة بنها

أعلنت جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة مواعيد حضور الجهاز الإدارى والعاملين بالجامعة وذلك تنفيذًا لقرار السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، بدءًا من غد الأحد 15 مارس كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا

وقالت سامية عبدالحميد أمين عام الجامعة انه تقرر حضور كافة القيادات الإدارية يوميا على ان يتواجد نصف القوة من العاملين من الجهاز الإدارى بإدارة الجامعة بالتناوب طوال ايام الأسبوع بما يحقق منع الكثافات العددية من ناحية وتيسير جميع الأعمال المكلفين بها من ناحية اخرى

واضافت امين عام الجامعة أنه فيما يخص الكليات فتم تفويض العمداء بتطبيق القرارت طبقا لظروف العمل فى كل كلية.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد وجه رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والأجنبية والمعاهد، ببدء تنفيذ خطة التعليم عن بُعد (Online learning) التى تم مناقشتها وإقرارها يوم الثلاثاء الماضى ، لتيسير تقديم المحاضرات للطلاب بكافة الجامعات والمعاهد بنظام التعليم عن بُعد، بدءًا من غدٍ الأحد و طبقا للجداول المعدة سلفا.

كما وجه الوزير بتوفير الدعم الفنى لأعضاء هيئة التدريس بكافة الجامعات لتمكينهم من استخدام المواقع الإلكترونية للجامعات والكليات ومواقع التواصل الاجتماعي في تقديم المحاضرات للطلاب.

ويأتي هذا الإجراء منعًا للتجمعات الكبيرة لطلاب الجامعات والمعاهد؛ كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا، واستغلال هذه الفترة في زيادة تعقيم وتطهير كافة مباني ومنشآت الجامعات، إضافة إلى إزالة الآثار السلبية لموجة الأمطار الغزيرة التى تعرضت لها البلاد خلال الأيام الماضية.