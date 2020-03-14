الأوقاف تطالب المواطنين بمنع العزاء فى دور المناسبات لمواجهة انتشار كورونا

نصح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، المواطنين بمنع العزاء فى دور المناسبات لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





وتابع جمعة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "يجب التخلي عن جميع التجمعات غير الضرورية".





وأضاف:" المحافظة على الصحة مقصد من المقاصد الشرعية بعد الدين والوطن والعرض والدين".





وأكمل:"كل رجال الوزراة مجندون لقضية النظافة فى المساجد ، وربنا يحفظ مصر واهلها من كل سوء"، متابعا:" من الأولى الأخذ بكلام الفقهاء بعدم المعانقة والتخفف من المصافحة والحفاظ على الأرواح مقدم على كل شيء و طهروا بيوتكم وأماكن العمل فهي نصف الإيمان.





ونبهت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة والخطباء الالتزام بالوقت المحدد لخطبة الجمعة بما لا يزيد على ربع ساعة وذلك حرصا على الأخذ بأسباب الوقاية من الأمراض ، كما نصحت بترك مسافات كافية بين صفوف المصلين ما وسع المسجد ذلك سواء في أثناء الخطبة أم في أثناء الصلاة ، مراعاة للظرف الآني الطارئ ، مع التأكيد على فتح منافذ التهوية قبل الصلاة بوقت كاف .



