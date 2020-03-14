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تعليم

محافظ بورسعيد: خطوط ساخنة للإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية

السبت 14/مارس/2020 - 10:05 م
خطوط ساخنة للابلاغ
خطوط ساخنة للابلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية
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كتب محمد الغزاوى
أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تخصيص خطوط ساخنة للإبلاغ الفوري عن أي مراكز للدروس الخصوصية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها بكل حزم وقوة.

وأضاف المحافظ أنه سيكون هناك تنسيق بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية لشن حملات لغلق كافة مراكز الدروس الخصوصية، لاسيما بعد قرار السيد رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين تبدأ من غدٍ الأحد.

وناشد المحافظ أولياء الأمور الحفاظ على صحة أبنائهم وعدم التعامل مع سناتر الدروس الخصوصية وان يتم الاعتماد علي النفس بالمراجعة في المنازل ومراعاة قواعد الحفاظ علي الصحة العامة التي تنفذها الدولة في مختلف المصالح والميادين خلال هذه الفترة كإجراءات احترازية.

وخصّصت محافظة بورسعيد الأرقام التالية للابلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية: 

مكتب محافظ بورسعيد : 3224656
نائب المحافظ 3254654
السكرتير العام 3224616
السكرتير المساعد 3222934
غرفه العمليات 3222945
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