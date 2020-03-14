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برلمان

%50.. تحرك برلماني عاجل لتعويض متضرري انقطاع الكهرباء من سوء الطقس

السبت 14/مارس/2020 - 10:01 م
نقود مصرية - أرشفية
نقود مصرية - أرشفية
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حسن رضوان
أعلن عمرو الجوهري عضو مجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بشأن تعويض المواطنين المتضررين من إنقطاع التيار الكهربائي بسبب سوء الأحوال الجوية بنسبة 50% على فاتورة الشهر الجديد.


وأكد "الجوهري" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هناك عددا كبيرا من المواطنين تضرروا بسبب انقطاع التيار الكهربائي من جانب وزارة الكهرباء لظروف الطقس السيئ، واستمر الانقطاع يومين كاملين وينبغي أن تقوم الوزارة بتقديم تعويض لهم على فاتورة الكهرباء المقبلة.


وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن شركة الكهرباء قادرة على تحديد المناطق التي لحق بها الضرر وتعويض أصحابها.
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