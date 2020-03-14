أبو العينين يحل مشاكل أهالي الجيزة الناتجة عن سقوط الأمطار | صور

حرص رجل الصناعة، النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، علي متابعة أحوال أهالي الجيزة بعد موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد اليومين الماضيين وذلك من خلال التواصل معهم لحل أي مشكلات يتعرض لها المواطنون ومتابتعه لإعادة جميع الخدمات للأهالي.

وقامت فرق عمل مكتب خدمة المواطنين التابع للنائب محمد أبو العينين وكذلك مؤسسة أبو العينين الإجتماعية فى الجيزة خلال اليومين الماضيين، بمساعدة المواطنين في أي مشكلات تواجههم بسبب الطقس السيئ الذي ضرب البلاد وكذلك تقديم أوجه المساعدة لأهالي الجيزة حيث جاء ذلك بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة.

وأسفرت تلك الجهود عن إصلاح كابل الكهرباء بمنطقة شارع المأمون والذى احترق بسبب الأمطار وعادت الكهرباء للمنطقة كما تم إصلاح كابلات الكهرباء بمنطقة كتاب الباشا بشياخة ثانية وعودة الكهرباء للمنطقة بجانب التنسيق مع شركة الصرف الصحى لرفع مياه الأمطار من المدارس لتكون جاهزة لإستقبال أبنائنا الطلاب.

كما تم إجراء متابعة مستمرة مع شركة المياه حتي عادت المياه بعد انقطاعها إلى جزيرة الدهب وكذلك تطهير وشفط المياه المتراكمة فى شوارع منطقة ساقية مكى مع رفع المياه المتراكة بالعديد من الشوارع المتفرعة من شارع البحر الأعظم ومنها شارع الأنصاري بجوار مكتبة الطفل ومدخل شارع المحطة ونفق شارع البحر الأعظم عند مستشفى الرمد وأمام محطة مياه جزيرة الدهب بجانب رفع المياه بمنطقة مطلع كوبرى العمرانية في الاتجاه القادم من ناحية أم المصريين وعادت حركة الشارع لطبيعتها.

إضافة إلي رفع الأشجار المتساقطة بفعل الرياح بشارع فرحات وناحية مدرسة أحمد شوقي بمنطقة ساقية مكى.