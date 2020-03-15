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منوعات

مشاهد مؤلمة.. سقوط اللبنانيين في الشوارع بسبب كورونا.. شاهد

الأحد 15/مارس/2020 - 01:58 ص
كورونا في لبنان
كورونا في لبنان
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عزة عاطف

رغم إعلان رئيس الوزراء اللبناني «حسان دياب» وقف الرحلات الجوية بين لبنان ودول إيطاليا وكوريا الجنوبية والصين لمنع انتشار فيروس كورونا الااأن رواد مواقع التواصل هاجموا الحكومة اللبنانية بنشر مقاطع فيديو تظهر سقوط المواطنين على الأرض في الشوارع بسبب إصابتهم بالفيروس القاتل.

 

وكان من ضمن المقاطع تجول السياح الإيرانيين القادمين من بلادهم في لبنان دون فحص أو حجز صحي قبل دخول البلد.

 

و أثارت المشاهد  غضب الشعب اللبناني على مواقع التواصل، فنشرت الملحنة والمؤلفة اللبنانية «بيا» تغريدة كتبت فيها: "مجموعة من إيران عم تعمل سياحة في بيروت بزمن #كورونا، هول نزلو امبارح بالمطار بدون فحص طبي حوالي ١٥٠ شخص.. استعدوا الأسوأ قادم".

 

و نشر أشخاص آخرون تغريدات اتهموا فيها إيران بنشر الوباء في الشرق الأوسط، 


و كانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت وصول حالات الإصابة بكورونا إلى 93 حالة، وأكدت أنها تقوم بعزل الحالات وتحديد المخالطين خارج ووضعهم داخل الحجر الصحي داخل الوزارة وجمع العينات.

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