رغم إيقاف النشاط فى مصر.. المقاصة يواجه طلائع الجيش وديا غدا

يخوض فريق الكرة بنادي مصر المقاصة مباراة ودية مساء غد الأحد أمام فريق طلائع الجيش، على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري.





ويسعى الجهاز الفني للمقاصة بقيادة إيهاب جلال المدير الفني، لإستغلال ودية الغد لرفع معدلات اللياقة البدنية والفنية للاعبين، وإستعادة حساسية المباريات بشكل تدريجي، استعدادا لاستئناف منافسات الدور الثاني للدوري بعد انتهاء فترة التوقف الحالية.





وكان فريق المقاصة قد استأنف تدريباته أمس الجمعة بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق يوم الخميس الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية.

واكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة ان الفريق سيواصل تدريباته رغم توقف الدوري ، ووضع الجهاز الفني خطة لاقامة عدد من المباريات الودية للحفاظ علي جاهزية اللاعبين ضمن برنامج متدرج استعدادا لاستئناف الدوري بعد الاسبوعين القادمين.



