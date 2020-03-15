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ديني

الأوقاف تعلق العمل فى جميع دور المناسبات وتحظر إقامة العزاء أو عقد القران بالمساجد بسبب كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 12:26 ص
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
قررت وزارة الأوقاف  تعليق العمل بجميع دور المناسبات التابعة لها وتعتذر للحاجزين وتوجه بسرعة رد أية مبالغ يكون قد دفعها أي منهم  في اطار اجراءات الوزارة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد . 

ودعت الأوقاف في بيان رسمي لها  إلى قصر العزاء على مراسم تشييع الجنازة دون إقامة السرادقات ، ومن باب أولى في إقامة الأفراح بقصر الدعوة فيها على الأسرتين ما أمكن وخواص الخواص إذا لزم الأمر ، لأن الحفاظ على الأرواح مقدم على كل هذه المظاهر ، ودرء المفسدة مقدم على كل ذلك .
 
ونبهت الوزارة على جميع العاملين بالأوقاف بعدم السماح بإقامة أي عزاء أو عقد قران أو غير ذلك بالمساجد أو ملحقاتها أو دور المناسبات التابعة لها على مستوى الجمهورية ، وتهيب بجميع المواطنين الشرفاء التعاون معها في ذلك والاستجابة لهذا النداء إعلاء للمصلحة الوطنية ، مع التأكيد على أنه لا منع على الإطلاق للصلاة على الجنازة في المسجد .

وأوضحت الأوقاف أن هذا القرار يأتي في إطار الدعوة بالحال قبل الدعوة بالمقال ، وعملًا من وزارة الأوقاف على الوفاء بواجبها الديني و الوطني في الحفاظ على الأرواح ، وانطلاقًا من مسئوليتها الدينية والوطنية ، وقصر العمل بالمساجد على الصلاة وخطبة الجمعة وبما لا يزيد عن خمس عشرة دقيقة في وقت الخطبة،  وانطلاقا من فهمنا لفقه النوازل و التخفف من جميع التجمعات غير الضرورية الحتمية في الوقت الراهن . 
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