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توك شو

الطبيبة المرافقة لأول ضحية بـ كورونا تكشف كيف تعاملت مع الحالة

الأحد 15/مارس/2020 - 12:52 ص
دكتورة آية الحديدى
دكتورة آية الحديدى رئيس الرعاية المركزة بمستشفى صدر المنصورة
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أسامة علي

قالت الدكتورة آية الحديدى رئيس الرعاية المركزة بمستشفى صدر المنصورة، والمرافقة لأول مريضة مصرية من الدقهلية توفيت بسبب فيروس كورونا، أن الراحلة وصلت المستشفى وهي مصابة بالتهاب رئوى حاد فى الرئتين، إضافة إلى ارتفاع السخونة وسعال شديد.


وتابعت الحديدي خلال استضافتها ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر "القناة الأولى المصرية" تقديم الاعلامى وائل الإبراشى، أن الأمر تطور مع سيدة المنصورة إلى أن أصيبت بفشل حاد فى التنفس، وتم وضعها على جهاز تنفس صناعى.


وأضافت آية الحديدى، أنه بعد اكتشاف إصابة السيدة بفيروس كورونا الجميع بالمستشفى تطوع لنقل الحالة إلى مستشفى العزل، وسريعا تم تجهيز سيارة إسعاف تتضمن جهاز للتنفس الصناعي، ولم يكن هناك وقت للتفكير.

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وأشارت إلى أنها رافقت الحالة لمستشفى العزل، بعد الاتصال بوالدها لإخباره بأنها ستتأخر فى العمل، ولم تخبره أنها سترافق حالة مصابة بفيروس كورونا.


وأردفت رئيس الرعاية المركزة بمستشفى صدر المنصورة، أنها بعد توصيل الحالة إلى مستشفى العزل، أجرت تحاليل اكتشاف الفيروس ومن ثم قامت بعزل نفسها.

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