بـ قميص أبيض .. حورية فرغلي في إطلالة جديدة

نشرت الفنانة حورية فرغلى عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورًا جديدة لها، في أحدث ظهور لها.





وظهر حورية فرغلى وهي ترتدى قميصا أبيض أنيقا ورفعت شعرها للخلف، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات".





يذكر ان أحدث أعمال الفنانة حورية فرغلي فيلم "طلق صناعي" الذي تم عرضه في عام 2018.





ويعرض حاليا للنجمة حورية فرغلى فيلم «استدعاء ولي عمرو» تدور أحداث العمل حول طفل اسمه عمرو، تقوم ناظرة المدرسة باستدعاء ولي أمره بسبب المشاكل التي يتسبب فيها، لكن من ناحية أخرى يعاني والده راغب من مشاكل مع والدته سارة، التي طلبت منه استعادة ذكريات حبهم عن طريق تجميع طلاب فصلهم في مرحلة الثانوية العامة.





«استدعاء ولي عمرو» بطولة حورية فرغلي، محمد عز، محمد لطفى، صبرى فواز، مى كساب، كلوديا حنا، سماح أنور، حمادة الليثى، أمانى كمال، ندي بهجت وغيرهم من النجوم، وسيناريو وحوار لمحمد سمير مبروك، وإخراج أحمد البدرى.



