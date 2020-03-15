بعد أزمته مع شقيقته.. وائل عبد العزيز ينشر آيات قرآنية عبر انستجرام

نشر الفنان وائل عبد العزيز مجموعة من الصور له عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام" وذلك بعد هجومه الأخير على شقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز، تضمنت آيات من القرآن الكريم.









ونشر وائل عبد العزيز الآيات: "يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ":"وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا":" أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ".









يذكر أن وائل عبد العزيز، هاجم شقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز، والفنان أحمد العوضى، بسبب وجود علاقة عاطفية بينهما، حيث رصد مجموعة من الوقائع التي حدثت لياسمين عبد العزيز، مؤكًدا أنه وقف بجوارها فى كثير من المواقف، ولكن هذا "البوست" لاقى هجومًا كبيرًا من متابعى وائل عبر "فيس بوك"، الأمر الذى أجبر وائل على حذفه.











