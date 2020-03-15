الأسطورة كما يجب.. رونالدو يحول جميع فنادقه لمستشفيات تعالج مرضى كورونا

قرر كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي وقائد منتخب البرتغال، تحويل جميع الفنادق التي يمتلكها في البرتغال إلى مستشفيات لعلاج المصابين بفيروس كورونا الجديد.





وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، قرر رونالدو أن تتحول جميع فنادقه إلى مستشفيات "مجانية" لعلاج مرضى كورونا.





وأضافت الصحيفة أن رونالدو سيدفع جميع التكاليف من مرتبات للأطباء والمعدات والأدوية وكل ما يلزم من ماله الخاص، على أن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن، لمساعدة السلطات الصحية في بلاده، البرتغال، على التعامل مع هذه اللحظة الصعبة.





وكان رونالدو قرر الدخول في الحجر الصحي الذاتي، عقب علمه بإصابة زميله بفريق يوفنتوس، دانييلي روجاني، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وأصدر رونالدو بيانا على حسابه الشخصي على موقع إنستجرام جاء فيه:"العالم يمر بلحظة صعبة للغاية، والتي تتطلب الحرص الشديد من كل فرد منا، أتحدث لكم اليوم ليس بصفتي لاعبًا لكرة القدم، ولكن كابن، كلاعب كرة قدم، كانسان يهتم بأخر التطورات التي تؤثر على العالم بأجمعه."





وكانت بعض التقارير الصحفية، أشارت لإصابة البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس بفيروس كورونا، لكن تم نفي الخبر وتأكيد سلامة أفضل لاعب في العالم 5 مرات.



