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فن

محمد رمضان يتصدر تريند يوتيوب بـ تسونامي

الأحد 15/مارس/2020 - 09:14 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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شروق ابراهيم
تصدرت أغنية " تسونامي" للفنان محمد رمضان لائحة الأكثر تداولا بموقع يوتيوب بعد مرور 48 ساعة على طرحها. 

وحققت الأغنية نجاحا كبيرا، حيث كسرت حاجز النصف مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها.

تقول كلمات الأغنية: "اللي بنلاعبه بنغلبه .. اكبر ما فيكوا بنتعبه .. من حيث اتيتم اذهبوا .. يلا من هنا اقلبوا .. انا اعصار تسونامي .. مبعتمدش اسامي ..واحد مفيش مني تاني .. طير بقى من قدامي .. نفسي ف مرة تجددوا .. شفي كلامي وشقلبه .. كل ما اطور قلدوا .. كلهم في بحري بيغرقوا ..تسونامي .. تسونامي .. انا تسونامي".

"إعصار تسونامي" كلمات إسلام شندي واسلام كنكا، وألحان: المدفعجية، وتوزيع: الديزل.

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