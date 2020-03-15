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أخبار البلد

سامح عاشور يدلي بصوته في انتخابات النقابة العامة للمحامين

الأحد 15/مارس/2020 - 10:39 ص
صدى البلد
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حمادة خطاب - شيماء عبد السلام - عدسة : هدير عبدة
أدلى سامح عاشور، المرشح لمنصب نقيب المحامين، منذ قليل، بصوته في انتخابات نقابة المحامين، وذلك بمقر النقابة العامة للمحامين بمنطقة الإسعاف.

بدأت عملية الاقتراع في انتخابات المحامين على مستوى الجمهورية، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها في تمام التاسعة صباحا، على أن تستمر حتى الخامسة مساءً، تحت إشراف النيابة الإدارية وموظفين معاونين لها.

وتشهد انتخابات نقابة المحامين منافسة بين 18 مرشحا على منصب نقيب المحامين، أبرزهم سامح عاشور ورجائي عطية، فيما يتنافس على عضوية المجلس 194 مرشحا، ليختار المحامون 28 عضوا للمجلس، بينهم 25 ممثلا لمحاكم الاستئناف و3 إدارات قانونية.

وتجرى الانتخابات على مستوى الجمهورية في لجان خاصة بصناديق الاقتراع بلغ عددها 467 لجنة، ففي النقابة العامة للمحامين، ومحكمة شمال القاهرة، محكمة مصر الجديدة 42 لجنة، جنوب القاهرة 24 لجنة، القاهرة الجديدة 21، حلوان 15، شمال الجيزة 21، جنوب الجيزة 36، شمال سيناء لجنة واحدة، جنوب سيناء لجنتين، بورسعيد 4 لجان، الإسماعيلية 4، السويس 3، دمياط 7، جنوب القليوبية 15، شمال القليوبية 9 لجان، المنوفية 16، طنطا 11، المحلة الكبرى 9 لجان، شمال الشرقية 11، جنوب الشرقية 16، كفر الشيخ 14، شمال الدقهلية 8، جنوب الدقهلية 16، شمال البحيرة 14، جنوب البحيرة 10، شرق الإسكندرية 30، غرب الإسكندرية 12، ومرسى مطروح لجنة واحدة.
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