سامح عاشور يدلي بصوته في انتخابات النقابة العامة للمحامين

أدلى سامح عاشور، المرشح لمنصب نقيب المحامين، منذ قليل، بصوته في انتخابات نقابة المحامين، وذلك بمقر النقابة العامة للمحامين بمنطقة الإسعاف.





بدأت عملية الاقتراع في انتخابات المحامين على مستوى الجمهورية، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها في تمام التاسعة صباحا، على أن تستمر حتى الخامسة مساءً، تحت إشراف النيابة الإدارية وموظفين معاونين لها.





وتشهد انتخابات نقابة المحامين منافسة بين 18 مرشحا على منصب نقيب المحامين، أبرزهم سامح عاشور ورجائي عطية، فيما يتنافس على عضوية المجلس 194 مرشحا، ليختار المحامون 28 عضوا للمجلس، بينهم 25 ممثلا لمحاكم الاستئناف و3 إدارات قانونية.



