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حوادث

مصرع شخصين وإصابة آخر في حادثي تصادم بسوهاج

الأحد 15/مارس/2020 - 10:58 ص
اسعاف
اسعاف
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خالد رياض

شهدت محافظة سوهاج، حادثي سير بمدينة سوهاج الجديدة وبدائرة مركز البلينا اسفرا عن مصرع شخصين وإصابة ثالث.


تلقى اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، إخطارا من قسم شرطة سوهاج الجديدة يفيد وصول كلًا من "حسام.م.ف" 22 عاما عامل "جثة هامدة"، نجل شقيقته "محمد.ر.ا" 18 عاما عامل مصابًا جروح وكدمات متفرقة بالجسم ويقيمان دائرة  قسم أول سوهاج، لمستشفي سوهاج الجامعي.


وتبين انه أثناء استقلالهما دراجة بخارية قيادة الأول بناحية الكوامل دائرة القسم أختل توازنه مما أدي لانقلابها ووفاته وإصابة نجل شقيقته ونفي الشبهة الجنائية.

                  

كما تبلغ لمركز شرطة البلينا من المستشفي المركزي بوصول "محمد.م.م" 17 عاما حاصل علي دبلوم صناعه ويقيم بناحية أولاد عليو دائرة المركز "جثة هامدة".


 بالإنتقال والفحص وسؤال عمه "بدران.م" 46 عاما عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيادة نجل شقيقه المذكور دراجته البخارية بذات الناحية أختل توازنه مما أدي لانقلابها ووفاته ونفي الشبهة الجنائية.


تم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

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