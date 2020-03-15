برلماني: تعليق النشاط الرياضي يساهم في الحد من انتشار كورونا

أثنى النائب سمير موسى، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان على قرار تعليق النشاط الرياضي 15 يوما، للحد من انتشار فيروس كورونا ، واصفًا القرار بأنه سليم ومدروس.

وقال "موسى" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن هذا القرار سيحمي المواطنين من تفشي فيروس كورونا بشكل كبير، فبدون صحة فلن يكون لدينا شعب.

وأضاف عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان : نأمل أن تكون الأوضاع تحسنت خلال الـ15 يوما المقبلة، خاصة أننا مقبلين على فصل الصيف والذى ينحصر فيه فيروس كورونا كما سبق وان ذكر خبراء بشأن ذلك.

ونوه إلى أن الدولة تتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ، وعلينا كشعب دور كبير فى التوعية بخطورة فيروس كورونا من خلال تغيير سلوكنا والاهتمام بالنظافة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت تعليق كافة الأنشطة الرياضية والشبابية بكافة أنواعها وفى جميع المحافظات لمدة أسبوعين اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 15 مارس 2020 ، مع التنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية فيما يخص تدريبات المنتخبات القومية الجارى إعدادها لدورة الألعاب الأوليمبية المقبلة طوكيو 2020.

وأكد بيان الوزارة على التشديد والمتابعة الدقيقة لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بما تتضمنه من استمرار تعقيم كافة منشآتها واتخاذ كافة الإجراءات الصحية المتبعة، على أن تسرى تلك الإجراءات على كافة القطاعات المرتبطة بالمجال الشبابى والرياضى ومنها الاتحادات الرياضية والأندية ومراكز الشباب والأكاديميات وكافة الهيئات الشبابية والرياضية.



