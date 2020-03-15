للوقاية من فيروس كورونا.. تطهير كامل لمبنى محافظة الجيزة

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، وبناءً على التعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية، بدأت مديرية الصحة بالمحافظة برش وتطهير الديوان العام وعدد من المنشآت الخدمية ضمن خطة تطهير وتعقيم جميع المنشآت والمصالح الحكومية بالمحافظة حرصًا على سلامة العاملين والمترددين عليها.





وشدد محافظ الجيزة على تفعيل وتكثيف حملات التوعية بالفيروس بجميع القطاعات بالمحافظة، وكيفية الوقاية منه ومقاومته وتوعية المواطنين بالاهتمام بالنظافة العامة وغسل الأيدي باستمرار.





وكلف اللواء أحمد راشد بضرورة توزيع ولصق منشورات التوعية بالفيروس بجميع المصالح الحكومية التابعة للمحافظة لتعريف العاملين بالإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها تجنبا للإصابة.





وشدد محافظ الجيزة على تعليق العمل بجميع دور المناسبات التابعة لوزارة الأوقاف بالمحافظة، وحظر إقامة العزاء أو عقد القران بالمساجد.