بعد تعليق الدراسة.. تعرف على موعد انطلاق قناة يوتيوب الخاصة بـ كلية حقوق عين شمس

قال الدكتور محمد صافي، وكيل كلية الحقوق جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، إن الكلية على أتم الاستعداد للتعلم عن بعد وتم تفعيل قناة خاصة للطلاب علي "يوتيوب" وسيتم تفعيلها غدًا.





واضاف صافي خلال تصريحاته لـ"صدي البلد"، أن الكلية مستعدة إلى "التحول من التعلم التقليدي الى التعلم عن بُعد فيما تبقى من العام الدراسي، من خلال إجراءات استباقية تحتوي على خطة أساسية وأخرى بديلة لمواجهة الأزمة بحيث يتمكن الطالب من متابعة المحاضرات والتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس وبين الطلاب بعضهم البعض بالإضافة إلى الاطلاع على التكليفات المطلوبة وتسليمها ومتابعة ما يتم الإعلان".

