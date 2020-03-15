أحدث مستجدات كورونا.. إغلاق قاعات الأفراح بالوادى الجديد خوفا من تفشى الفيروس

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد إغلاق جميع المقاهي ومراكز الدروس الخصوصية وصالات الأفراح واللياقة البدنية والألعاب الرياضية والبلاي ستيشن على مستوى المحافظة وذلك لمدة ١٥ يوماََ.





جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة صباح اليوم، حيث أكد على أن هذا القرار يأتي كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا وحماية صحة المواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقرار وتوقيع العقوبات على المخالفين وإبلاغ السلطات المختصة بالأماكن المخالفة، بالإضافة إلى دراسة تعويض العمالة المتضررة من هذا القرار.





على جانب آخر قرر محافظ الوادى الجديد غلق جميع الحضانات ومكاتب تحفيظ القرآن وأي مراكز لتجمعات الأطفال على مستوى المحافظة سواء الحكومية أو الخاصة أو التابعة للجمعيات كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.