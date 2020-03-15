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أخبار البلد

السيسي والنائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني يستعرضان تطورات ملف سد النهضة

الأحد 15/مارس/2020 - 03:38 م
صدى البلد
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كتب محمد عبد المنعم
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بالفريق أول حميدتي بالقاهرة، طالبًا نقل تحياته إلى أخيه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، ومؤكدًا أن سياسة مصر دائمًا ما كانت سندًا ودعمًا للسودان، خاصةً خلال المرحلة الانتقالية الحساسة الراهنة، أخذًا في الاعتبار المصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين.

من جانبه؛ نقل الفريق أول حميدتي تحيات الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى الرئيس، مشيدًا بالمساندة المصرية الصادقة والحثيثة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الهام الذي يمر به.

كما أعرب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني عن تقدير بلاده للدور الفاعل لمصر بالمنطقة والقارة.

وقد شهد اللقاء التوافق حول مجمل القضايا الإقليمية، كما تم استعراض تطورات ملف سد النهضة في ضوء ما انتهت إليه المفاوضات في واشنطن من اتفاق تم التوقيع عليه بالأحرف الأولي من قبل مصر.
السيسي والنائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني يستعرضان تطورات ملف سد النهضة
السيسي والنائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني يستعرضان تطورات ملف سد النهضة
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