بسبب كورونا.. ألمانيا تستدعي الاحتياط وتعلن تأهب الجيش

اعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجرت كرامب كارنباور، استعداد جيش بلادها في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد19».





وقالت وزيرة الدفاع الألمانية في تصريحات أدلت بها اليوم الأحد لصحيفة «فيلت أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية: «نخطط على جميع المستويات أن يكون بإمكاننا تغطية جميع النطاقات الحساسة بشكل أمن»





وأضافت «استدعينا جنود الاحتياط أيضا للتو»





وأوضحت كرامب كارنباور أنه كان هناك حتى مساء الجمعة 120 حالة اشتباه مبررة و18 حالة مؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد داخل صفوف الجيش الألماني.





وبغض النظر عن فيروس كورونا المستجد، دعت الوزيرة الاتحادية إلى رفع ميزانية الدفاع الألمانية، وقالت للصحيفة إن وزير المالية أولاف شولتس تعهد بذلك أيضًا، مضيفة أن التحديات على نطاقي السياسة الخارجية والسياسة الأمنية ستستمر في الزيادة. وقالت: “يجب تكييف قدرات الجيش الألماني على ذلك».





وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن انتشار COVID-19 وباء، بعد أن تجاوز عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم 156000 حالة في ما يقرب من 140 دولة ومنطقة، مع أكثر من 5800 حالة وفاة.







