انقطاع المياه ببعض مناطق القاهرة الجديدة بسبب زيادة نسبة عكارة مياه نهر النيل

أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، انقطاع المياه ببعض مناطق المدينة؛ بسبب زيادة نسبة عكارة مياه نهر النيل، الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه من الساعة 6 مساء اليوم الأحد 15/3/2020 وذلك لحين انخفاض نسبة العكارة للنسبة المسموح بها.
وأشار الجهاز إلى أن المناطق التى سوف تتأثر بقطع المياه عن محطة مياه القاهرة الجديدة:
(المستثمرين الجنوبية والشمالية_ جميع مناطق السكن العائلى _ المنطقة الصناعية _ ابوالهول _ الامتداد الجنوبى والأندلس ودار مصر الاندلس _النرجس فيلات وعمارات _ القطاع 3 و4 مركز خدمات المدينة _ اللوتس _ مناطق الجامعة الامريكية _ مناطق الامتداد الشرقى الايقونة والتمر حنة -القرنفل -دار مصر القرنفل _ الرحاب 2 _ مدينتى ).
علما بأنه سوف يتم ضخ المياه من الآن عبر خزانات المحطات التى تكفى احتياجات المدينة حتى الساعة السادسة مساء اليوم، كما توجد سيارات تابعة لجهاز المدينة محملة بمياه الشرب لطلب السيارة برجاء الاتصال برقم 15100.