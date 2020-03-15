انقطاع المياه ببعض مناطق القاهرة الجديدة بسبب زيادة نسبة عكارة مياه نهر النيل

أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، انقطاع المياه ببعض مناطق المدينة؛ بسبب زيادة نسبة عكارة مياه نهر النيل ، الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه من الساعة 6 مساء اليوم الأحد 15/3/2020 وذلك لحين انخفاض نسبة العكارة للنسبة المسموح بها.





وأشار الجهاز إلى أن المناطق التى سوف تتأثر بقطع المياه عن محطة مياه القاهرة الجديدة:





(المستثمرين الجنوبية والشمالية_ جميع مناطق السكن العائلى _ المنطقة الصناعية _ ابوالهول _ الامتداد الجنوبى والأندلس ودار مصر الاندلس _النرجس فيلات وعمارات _ القطاع 3 و4 مركز خدمات المدينة _ اللوتس _ مناطق الجامعة الامريكية _ مناطق الامتداد الشرقى الايقونة والتمر حنة -القرنفل -دار مصر القرنفل _ الرحاب 2 _ مدينتى ).



