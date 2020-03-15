ليبرمان يطيح بنتنياهو ويدعم جانتس.. وأغلبية الكنيست تصوت لصالح رئيس أزرق أبيض

أعلن أفجيدور ليبرمان زعيم إسرائيل بيتنا، دعمه لرئيس حزب أزرق أبيض "كاحول لفان" بيني جانتس لتولي منصب رئيس الوزراء بدلا من بنيامين نتيناهو، وذلك خلال اجتماعه مع رؤوفين ريفلين.

وبحسب "تايمز اوف إسرائيل"، قال ليبرمان إنه يدعم حكومة الطوارئ الوطنية 'لأننا في حالة طوارئ".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن جانتس حصل على تفويض الكنيست لتشكيل الحكومة.

وحصل وجانتس على أغلبية 61 عضوا في الكنيست.

وبدأ الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم الأحد، مشاورات مع الكتل البرلمانية للأحزاب قبل تكليف شخصية سياسية بمهمة تشكيل الحكومة في تل أبيب.





وأوصت القائمة المشتركة (عرب 48) بتكليف الجنرال بيني جانتس، رئيس حزب «أزرق أبيض» لتشكيل حكومة تل ابيب الجديدة.





وأفادت القناة «13» للتلفزيون الاسرائيلي اليوم الأحد، بأن القائمة المشتركة في طريقها إلى الرئيس الإسرائيلي، رؤبين ريفلين، لتقديم التوصية للجنرال جانتس بتشكيل الحكومة الجديدة، فضلا عن أن أعضاء حزبه «أزرق أبيض» قد كلفوه أيضا، بالأمر ذاته.





وأوصى أعضاء كتلة حزب "الليكود" البرلمانية (36 نائبا) رئيس الدولة بإلقاء مهمة تشكيل الحكومة القادمة على عاتق رئيس حزب الليكود نتنياهو.





ودعا رئيس الحكومة الحالي، بنيامين نتنياهو، رئيس حزب «الليكود»، اليوم الأحد، منافسه، الجنرال جانتس، لتشكيل حكومة وحدة أو حكومة طوارئ.