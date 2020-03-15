لمواجهة كورونا.. الرئيس اللبناني: الاعتبارات السياسية تسقط أمام صحة المواطن.. الفيروس لا يميز بين مؤيد ومعارض

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه أمام صحة المواطن تسقط الاعتبارات السياسية كافة، لأن فيروس كورونا لا يميز بين موالي ومعارض.





وأكد "عون"، خلال جلسة استثنائية للمجلس الأعلى للدفاع في لبنان برئاسته لإعلان حالة الطوارئ في لبنان بعد انتشار فيروس كورونا، أذاعته فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لن يتهاون فى سبيل تأمين الحماية لأي مواطن لبناني من وباء فيروس كورونا.





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ووجه الرئيس اللبناني، جميع المواطنين بالالتزام بالوعى والتوجيهات الطبية التي تتولى الجهات الرسمية والطبية والإعلامية نشرها، معقبا "كلنا مدعوون إلى الالتزام الإنساني ببعضنا البعض وتأمين أقصى درجات الحماية، والابتعاد عن الاختلاط والتزام المنازل".





وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان أعلن قبل قليل التعبئة العامة في البلاد نتيجة ارتفاع حالات الإصابة بكورونا.