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أخبار العالم

ميشال عون: لبنان يتخذ تدابير معقدة لمواجهة كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 05:02 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأحد، إنه لن يتهاون مطلقا في توفير الحماية اللازمة للمواطنين والمقيمين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وبحسب "روسيا اليوم"، أعلن "عون"، اتخاذ تدابير مشددة من أجل مكافحة كورونا، وقال إن التدابير المتخذة كانت سريعة وأن لبنان كان سباقا في اتخاذها بالمقارنة مع دول أخرى.

وأضاف "لقد كانت التدابير المتخذة وسرعة إنجازها على المستويين العام والخاص، وسط ظروف اقتصادية ومالية هي في غاية التعقيد".

واكد عون أن الدولة لم تتقاعس عن المواجهة في الأسابيع الماضية، وأن مختلف القطاعات الصحية تجندت للوقاية من فيروس كورونا.

إلى ذلك، أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان التعبئة العامة من أجل مكافحة فيروس كورونا.

وبحسب شبكة "ال بي سي" اللبنانية، رفع المجلس الأعلى للدفاع في لبنان طلبا إلى مجلس الوزراء بالتعبئة العامة، مع إجراء ما تستلزمه من خطط وأحكام خاصة إضافة إلى التدابير والاجراءات التي سبق واتخذتها الحكومة.

فيما نقلت وسائل إعلام لبنانية عن الرئيس ميشال عون قوله إن الطوارئ الصحية بسبب كورونا تستدعي إعلان التعبئة العامة.

وبلغ عدد ضحايا كورونا حول العالم أكثر من 6 آلاف، بينما اقترب عدد المصابين من الـ160 ألف حالة.
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