اتبعها فورا .. 10 نصائح للحماية من فيروس كورونا

انتشر فيروس كورونا (COVID-19) إنطلاقًا من مدينة "ووهان" الصينية ليتوسع إلى إيران وإيطاليا واليابان وفرنسا والولايات المتحدة وسنغافورة وماليزيا والعديد من البلدان الأخرى، وترتفع حصيلة الوفيات الناجمة عن " كورونا " في هذه البلدان يومًا بعد يوم، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية.





فيروس كورونا هو مرض حيواني، تشمل أعراض الأنفلونزا الشائعة والسعال وسيلان الأنف والتهاب الحلق والحمى والصداع والعطس والتعب.

وفي الحالات الشديدة، قد تشمل الأعراض الالتهاب الرئوي ومشاكل الجهاز التنفسي الحادة والإسهال.





ونظرًا للطبيعة شديدة العدوى لفيروس كورونا، تقدم الحكومة والعديد من قطاعات الرعاية الصحية الخاصة العديد من نصائح الأمان لمنع انتشار الفيروس من فرد إلى آخر، وإليك بعض نصائح السلامة التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية التي يجب اتباعها ونشرها بين عائلتك وأصدقائك.





•تجنب السفر

بادئ ذي بدء ، امتنع عن أي نوع من السفر إذا كان لديك أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا مثل السعال والحمى وسيلان الأنف أو العطس.





• تجنب الحشد

حتى إذا بدا أن شخصًا طبيعيًا ولا يعاني من أعراض الكورونا ، فقد لا يزال يحمل مسببات الأمراض لأن فترة الحضانة لهذه العدوى هي 14 يومًا، لذا تجنب الحشد لأنك لا تعرف من يحمل الفيروس وقد يصيبك.





•اطلب الرعاية الطبية

إذا كنت قد عُدت من البلدان المصابة بفيروس كورونا وتعاني من أعراض الأنفلونزا وصعوبة في التنفس، فاطلب المساعدة على الفور من الخبراء الطبيين أو مقدمي الرعاية الصحية.





•الحفاظ على مسافة

ابتعد عن الأشخاص الذين يعانون من أعراض الأنفلونزا أو نزلات البرد، وحافظ على مسافة تقارب 0.5 م إلى 2 م مع المصابين لمنع انتشار القطرات المصابة في الجسم





•الحفاظ على نظافة اليدين

غسل اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون أو غسل اليدين بالكحول لمدة 20 ثانية على الأقل.





• الحفاظ على النظافة الشخصية

استخدم مطهرًا لتنظيف أسطح منزلك ومقابض الأبواب والطاولات والمراحيض وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والمفاتيح .





•عدم لمس العينين بأيدي مصابة

عندما يعطس المصاب أو يسعل بدون أي قناع، تخرج مسببات الأمراض على شكل قطرات وتنتشر على أشياء مثل كرسي أو طاولة، وعندما يلمس شخص آخر هذه الأشياء ثم يلمس عينيه أو أنفه أو فمه، تدخل مسببات الأمراض داخل الجسم من خلال هذه الوسائط وتصيبها، ويمكن أن تبقى مسببات الأمراض على قيد الحياة لمدة 48 ساعة في تلك الأشياء.





• الرعاية الخاصة لكبار السن

يعاني كبار السن من ضعف جهاز المناعة، ولهذا السبب يُقترح رعاية خاصة لأفراد الأسرة من كبار السن والمرضى.





• تغطية الفم والأنف

إذا كان لديك أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا والسعال والعطس بشكل متكرر، استخدم دائما منديل وقم برميه مباشرة بعد الاستخدام واغسل يديك بالصابون والكحول.





• عدم لمس القناع

إذا كنت ترتدي قناعًا لتغطية فمك وأنفك، تجنب لمسه بأيدٍ عارية بمجرد ارتدائه.



