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لليوم الثاني.. الداخلية تشن حملات لإغلاق المراكز التعليمية.. غلق سناتر الدروس الخصوصية في الدقهلية

الأحد 15/مارس/2020 - 08:00 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح - محمد العيسوى
- حملات أمنية على مراكز الدروس الخصوصية عقب تعليق أنشطتها
- الأجهزة الأمنية بالبحيرة تغلق مراكز الدروس الخصوصية للوقاية من فيروس كورونا المستجد

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عدة حملات على أماكن مراكز الأنشطة التعليمية، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالقرار الصادر فى هذا الشأن.

وأسفرت تلك الحملات عن غلق وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عددٍ من المخالفين.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط كل ما يشكل مخالفة أو خروجًا عن القانون.

كان ذلك إنفاذًا للقرارات الصادرة بشأن تعليق كافة أعمال أماكن الأنشطة التعليمية، خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.

فيما  ترأس العميد عماد المهدي مأمور مركز شرطة أجا والنقيب محمد الملاح معاون المباحث والنقيب شادي ضابط معاون المركز  وعدد من ضباط وأفراد المركز حملة  مكبرة على سناتر الدروس الخصوصية وذلك لغلقها بناء على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية واللواء فاضل عمار مدير الأمن بإغلاق مقرات الدروس مؤقتا وإغلاقها بمحضر وبالشمع الأبيض لحين صدور تعليمات أخرى.

واستهدفت الحملة اليوم بنطاق مركز أجا  إغلاق  ٢٨ سنتر فيما وجار التحرى عن باقي السناتر للإغلاق حيث وجهت القيادات الأمنية بالمركز  الشكر لأولياء الأمور وذلك لحرصهم على الإبلاغ عن هذه السناتر تأمينا لأبنائهم الطلبة كما جرى تكليف افراد المباحث والغفراء بالتحرى عن الاماكن بالقرى والنجوع  لاغلاقها.

كما وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عدة حملات على أماكن مراكز الأنشطة التعليمية، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالقرار الصادر فى هذا الشأن، وأسفرت تلك الحملات عن غلق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عددٍ من المخالفين.

يأتي ذلك إنفاذًا للقرارات الصادرة بشأن تعليق كافة أعمال أماكن الأنشطة التعليمية، خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط كل ما يشكل مخالفة أو خروجًا عن القانون.

فيما أغلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة مجموعة من المراكز التعليمية خلال حملة على مراكز الدروس الخصوصية بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق، تفعيلا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لمواجهة التجمعات في مراكز الدروس الخصوصية، والتزم البعض الآخر بتنفيذ القرار  كتدبير احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب 

وشهدت مدينتى دمنهور وايتاى البارود التزام غالبية مراكز الدروس الخصوصية بالقرار، وأغلقت أبوابها بعد إخطار الطلاب بتعليق العمل لمدة أسبوعين، كما لجأ البعض إلى استخدام جروبات مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل مع الطلاب 

وتواصل الأجهزة الرقابية بمحافظة البحيرة حملاتها المرورية لغلق مراكز الدروس الخصوصية للقضاء على هذه الظاهرة التى استنزفت أموال أولياء الأمور وتعتبر أحد الأسباب لارتفاع ظاهرة الغياب الجماعى بالمدارس وحرصًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والطالبات من التجمعات للوقاية من فيروس "كورونا".

وأكد اللواء هشام امنة محافظ البحيرة، التنسيق بين المحافظة وفرع هيئة الرقابة الإدارية والوحدات المحلية والعربية والتعليم والضرائب والرقابة والمتابعة بالوحدات المحلية لغلق كافة مراكز الدروس الخصوصية وتشميعها.


وكانت حملات الرقابة الإدارية والأجهزة المعاونة معها قد داهمت عددا من مراكز الدروس الخصوصية الشهيرة بمدينة دمنهور،ابوحمص،ايتاى البارود ،الدلنجات،وحوش عيسى أسفرت عن ٣٠ سنتر للدروس الخصوصية وتشميعها وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.
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