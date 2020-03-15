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أخبار العالم

العراق يعلن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 09:06 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة العراقية، في بيان عاجل منذ قليل، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، "مجموع حالات الإصابة في البلاد منذ تفشي الوباء وصل حتى الآن إلى  ١٢٤، وإجمالي الوفيات بلغ ٩".

وقررت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، تعليق الرحلات الجوية من وإلى العاصمة العراق، وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا. 

ومنذ قليل، أعلنت الحكومة العراقية فرض حظر تجوال كامل في العاصمة بغداد، وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا في البلاد. 

وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" أن حظر التجوال في العاصمة سيطبق اعتبارًا من يوم 17 مارس المقبل وحتى يوم 24 من نفس الشهر. 

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