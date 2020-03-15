سعر الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 15-3-2020

قسم الاقتصاد سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الاحد 13-3-2020 تباينًا في السوق الكويتي ، وفيما يلي يستعرض موقع صدى البلد سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدينار الكويتي .

سعر الدينار الكويتي

سجل سعر 1 دولار أمريكي = 0.30 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 3.24 دولار أمريكي

سجل سعر 1 جنيه مصري = 0.019 دينار كويتي فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 50.82 جنيه مصري

سجل سعر 1 يورو = 0.34 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 2.92 يورو

سجل سعر 1 جنيه استرليني = 0.38 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 2.62 جنيه استرليني

سجل سعر 1 دولار كندي = 0.22 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 4.48 دولار كندي

سجل سعر 1 دولار أسترالي = 0.19 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 5.24 دولار استرالي

سجل سعر 1 ين ياباني = 0.0029 دينار كويتي ، فيما سجل 1 دينار كويتي = 350.67 ين ياباني

سجل سعر 1 الريال السعودي = 0.08 دينار كويتي فيما سجل سعر 1 دينار كويتي= 12.18 ريال سعودي

سجل سعر 1 الجنيه السوداني = 0.0056 دينار كويتي فيما سجل 1 دينار كويتي 178.63جنيه سوداني

سجل سعر 1 ريال قطري = 0.08 دينار كويتي فيما سجل دينار كويتي = 11.82 ريال قطري



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