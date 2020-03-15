حملة تطهير وتعقيم المنشآت التعليمية لمواجهة فيروس كورونا في دمياط

بدأت مديرية التربية والتعليم بدمياط اليوم حملة تطهير وتعقيم واسعة بجميع المؤسسات التعليمية بالمحافظة بالتعاون مع مديرية الصحة وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة أزمة سوء الأحوال الجوية والعمل على تعقيم وتطهير المنشآت التعليمية من عدوى فيروس كورونا.





وأكد السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه وجه جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة بعد الأحداث التي وقعت في المنشآت التعليمية بسبب الطقس السيئ الذي ضرب المحافظة خلال الأيام الماضية.





وطالب "سويلم " بشكل عاجل من مديري الإدارات التعليمية، سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة وإعداد تقرير بالتلفيات والعمل على علاجها وإصلاحها بشكل عاجل، خلال فترة تعليق الدراسة.



