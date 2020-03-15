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رياضة

أخبار الأهلي.. طبيب المنتخب يتحدث عن كارثة نيدفيد.. واتحاد الكرة يحسم مصير تتويج الأحمر بالدوري

الأحد 15/مارس/2020 - 10:35 م
صدى البلد
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عمر سلامة
نشر موقع "صدى البلد" اليوم السبت على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي .. وجاءت كالآتي: 

علق الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الأول لكرة القدم، على المشكلة المثارة حاليًا حول إصابة كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

أسدل اتحاد كرة القدم الجدل المثار حول تتويج النادى الأهلى بلقب بطولة الدوري الممتاز حال إلغائها خلال الموسم الكروى الجارى بسبب تفشي فيروس الكورونا .

كشف إبراهيم النقاش، قائد فريق الوداد البيضاوي المغربي، عن حقيقة إصابته بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة؛ وذلك قبل خوض نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي.

أعلن المدير التنفيذي للنادي الأهلي، العميد محمد مرجان، تعليق الأنشطة الرياضية بالفروع الثلاثة، وذلك تماشيًا مع قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعليق النشاط الرياضي لمدة أسبوعين، وذلك كنوع من الإجراء الوقائي والاحترازي، ولمنع عملية الاختلاط، تصديًا لفيروس كورونا وحفاظًا على سلامة كل العناصر سواء الأعضاء أو الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

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