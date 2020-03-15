خاص.. طبيب المنتخب يتحدث عن إصابة لاعب الأهلي وتأخر عودته لـ الملاعب ..فيديو

علق الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الأول لكرة القدم، على المشكلة المثارة حاليًا حول إصابة كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.





وقال محمد أبو العلا، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، "موضوع كريم نيدفيد أنا أعلم كل شيء عنه، ولكن أيضا لا أستطع التحدث عنه؛ لأنه شأن داخلي بالنادي الأهلي".





وأضاف طبيب المنتخب الأول "لكن أنا أرى أن المشكلة تكمن في عدم إعلان موعد عودة اللاعبين إلى الملعب والتفاصيل بشكل عام عن الإصابة، وأنا أتحدث بشكل عام لا عن نيدفيد تحديدا".





ويغيب "نيدفيد" عن المشاركة مع الأهلي منذ شهر أبريل الماضي، كما يستمر غيابه إلى شهر أغسطس المقبل بسبب آلام في الركبة يعاني منها رغم إجرائه جراحتين.



