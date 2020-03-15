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توك شو

رب ضارة نافعة.. مزايا جديدة في الإنترنت بسبب كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 10:25 م
الإنترنت فى مصر
الإنترنت فى مصر
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حمزة شعيب
قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر انتقلت من متوسط سرعة للإنترنت 5 ميجا في أوائل 2019 إلى حوالي 30 ميجا في آخر إحصاء منذ شهر، وقفزت من المركز الـ40 على مستوى إفريقيا إلى المركز الثالث، قائلًا إن الانتقال كلف الدولة استثمارات قدرها مليار و600 مليون دولار.


وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى"، المذاع عبر قناة "صدى البلد": "الهدف من زيادة سرعة الإنترنت بنسبة 20% هو تشجيع المواطنين على البقاء فى المنازل لمدة أطول، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مردفا: "هذه الزيادة تكلف الدولة حوالى 200 مليون جنيه".

وأوضح: "المبادرة الثانية هى إتاحة المواقع التى ستعدها وزراتا التعليم والتعليم العالي مجانا، بعد صدورها وإعدادها من قبل الدكتور طارق شوقي والدكتور  خالد عبدالغفار".

وفيما يتعلق بالمبادرة الثالثة أكد وزير الإتصالات أنها ستتضمن التنسيق مع شركات الاتصالات لتحميل المناهج التعليمية للطلبة مجانا، لافتًا إلى أن المحتوى التعليمي الخاص بالجامعات سيتم نقلها عن طريق الإنترنت للتسهيل على الطلبة تحصيل المناهج.

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