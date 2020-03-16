ايقاف طبيب عن العمل فى الاقصر وإغلاق عيادته بسبب كورونا.. تفاصيل

قرر المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر اليوم الأحد، ايقاف الطبيب عادل محمد عبد الكريم لمدة شهر وتحويله إلى التحقيق بسبب تقاعسه عن العمل المكلف به.





وكانت مديرية الشؤون الصحية بالأقصر قد رفعت مذكرة اليوم إلي محافظ الاقصر تعرض فيها رفض الطبيب المذكور لأمر التكليف الصادر له بالعمل في فريق الطوارئ الخاص بمكافحة الفيروسات نظرًا لكونه يعمل في تخصص الحميات فرفض الطبيب التنفيذ وأغلق هواتفه.





من ناحية أخرى، قامت إدارة العلاج الحر بصحة الأقصر بغلق عيادة الطبيب غير المرخصة ضمن حمله شنتها اليوم علي المنشآت الطبية





يأتي ذلك في اطار تعليمات القيادة السياسية باتخاذ اجراءات صارمة مع كل من يتقاعس عن أداء عمله.



