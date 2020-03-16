جائزة محمود كحيل للكوميكس تحتفي بكتاب «يوميات رسام متجول»

تحتفي جائزة "محمود كحيل" التي تعد واحدة من أكبر جوائز الكوميكس في العالم العربي بكتاب "يوميات رسام متجول" (رواية مصورة)، وتدرج مقتطفات منه في كتابها السنوي، الذي ينطلق في حفل توزيع جوائز المسابقة في بيروت، لبنان، والذي سيتم تحديد تفاصيله لاحقا.





يجمع الكتاب يوميات الفنان محمد وهبة، من خلال تجوله في الشوارع والطرقات ليصور لنا المشهد بعين الفنان التي لا تغفل عن التفاصيل الدقيقة التي تضفي على الأشياء الصغيرة لمسه جمالية رائعة، ويشاركه في هذا العمل الرائع الكاتب محمد جمال ليستكمل هذا الجمال الإبداعي بكتابة النص بأسلوبه الساحر.



