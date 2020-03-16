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ثقافة

جائزة محمود كحيل للكوميكس تحتفي بكتاب «يوميات رسام متجول»

الإثنين 16/مارس/2020 - 02:00 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تحتفي جائزة "محمود كحيل" التي تعد واحدة من أكبر جوائز الكوميكس في العالم العربي بكتاب "يوميات رسام متجول" (رواية مصورة)، وتدرج مقتطفات منه في كتابها السنوي، الذي ينطلق في حفل توزيع جوائز المسابقة في بيروت، لبنان، والذي سيتم تحديد تفاصيله لاحقا.

يجمع الكتاب يوميات الفنان محمد وهبة، من خلال تجوله في الشوارع والطرقات ليصور لنا المشهد بعين الفنان التي لا تغفل عن التفاصيل الدقيقة التي تضفي على الأشياء الصغيرة لمسه جمالية رائعة، ويشاركه في هذا العمل الرائع الكاتب محمد جمال ليستكمل هذا الجمال الإبداعي بكتابة النص بأسلوبه الساحر.

يهدف برنامج جائزة محمود كحيل إلى تعزيز الشرائط المصورة والكاريكاتير الصحفي والرسوم في العالم العربي من خلال إبراز مواهب وإنجازات رسامي الشرائط المصورة والكاريكاتير والرسامين في المنطقة، وتطلق دعوة مفتوحة لترشيح أعمال في مختلف الفئات المدرجة هنا للجائزة خلال فصل الصيف. وسيتم تقييم الأعمال المرشحة والتصويت عليها من قبل جنة حكم مختارة يُعلن عنها خلال حفل إطلاق الجائزة، وسيتم الإعلان عن الفائزين وتكريمهم في حفل توزيع الجوائز خلال شهريّ فبراير ومارس من كل عام.
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